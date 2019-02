Borja e Scarpa retornam e Felipão indica mudanças para encarar a Ferroviária

Nesta quinta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para seu próximo compromisso pelo Campeonato Paulista, agendado para este final de semana, contra a Ferroviária. Na Academia de Futebol, o técnico Luís Felipe Scolari contou com as presenças de Gustavo Scarpa e Miguel Borja, que foram desfalques no treino desta quarta, e, por meio de um coletivo reduzido, deu indícios de que pode fazer alterações na equipe titular.

Scarpa e Borja, que não haviam treinado nesta quarta-feira, em função de traumas sofridos na vitória sobre o Bragantino, na última segunda-feira, reintegraram o grupo e ficam à disposição para a partida. O meia sofreu uma pancada, que acabou originando uma entorse no tornozelo. Já o atacante, por sua vez, foi alvo de um problema no joelho.

Em raro treino aberto aos jornalistas, Felipão realizou um coletivo em campo reduzido, utilizando nove jogadores de linha, além de um goleiro em cada equipe. A escalação considerada titular contou com algumas novidades, sobretudo pelas entradas de Antonio Carlos e Zé Rafael. O esboço feito pelo treinador contou com: Fernando Prass; Mayke, Antonio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Zé Rafael, Bruno Henrique, Dudu e Borja.

Se esta vier a ser, de fato, a escalação titular do Palmeiras contra a Ferroviária, o treinador alviverde deve completá-la com algum jogador de ataque para atuar pelo lado direito do campo. Felipe Pires é a alternativa principal, embora Scarpa também já tenha exercido a função.

O time alternativo, por outro lado, foi formado por: Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Moisés, Lucas Lima, Scarpa e Felipe Pires. Jogadores como Jean, Carlos Eduardo, Raphael Veiga e Deyverson constituíram a terceira formação, junto aos não inscritos no Paulistão.

Inscrito no Estadual, Ricardo Goulart segue em recuperação de uma artroscopia no joelho direito. Por mais que venha sendo elogiado e tenha evoluído no tratamento, desta vez, o atacante não apareceu no gramado da Academia. A previsão é de que esteja apto a integrar o grupo antes do fim de fevereiro.

O confronto entre Palmeiras e Ferroviária, válido pela sétima rodada do Campeonato Paualista 2019, está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Com 13 pontos ganhos, o Verdão detém a liderança do Grupo B do torneio estadual. A Ferroviária, em boa campanha, contabiliza oito pontos, um a mais do que o Corinthians, e ocupa o primeiro lugar da chave C do torneio estadual.