Horas depois de eliminar o São Paulo, Talleres treina no CT do Palmeiras

#TalleresDeAmérica | Los jugadores que no tuvieron minutos de juego frente a São Paulo, ya entrenan en el Predio Deportivo del @Palmeiras. pic.twitter.com/8UciCj4XH3 — Talleres (@CATalleresdecba) 14 de fevereiro de 2019

O elenco do Palmeiras não treinou sozinho nesta quinta-feira. Isso porque o Talleres, que eliminou o São Paulo da Pré-Libertadores nesta quarta-feira, também utilizou a Academia de futebol para dar sequência aos trabalhos, em atividade com os jogadores que não atuaram no Morumbi. Às vésperas da decisão, inclusive, os argentinos já haviam treinado na Barra Funda.

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o time de Córdoba precisava de um simples empate, e poderiam até perder por um gol de diferença do Tricolor na volta, para garantirem a classificação na fase preliminar do torneio continental. O placar de 0 a 0, portanto, assegurou o triunfo dos comandados de Juan Pablo Vojvoda.

O Talleres luta para assegurar uma vaga no Grupo A da Copa Libertadores, ao lado de River Plate (ARG), Internacional, e Alianza Lima (PER). Para isso, ainda tem mais um desafio pela frente, diante do Palestino (CHI), que, por sua vez, bateu o Independiente de Medellín (COL) em seu primeiro duelo nesta Pré-Libertadores.