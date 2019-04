Bolt comemora como Gustagol e leva ‘bronca’ de Deyverson em visita ao Palmeiras

Uma cena curiosa chamou atenção durante a visita de Usain Bolt à Academia de Futebol do Palmeiras, na última sexta-feira. O jamaicano participou de uma partida de futmesa com alguns atletas do elenco alviverde e, ao vencer uma partida, fez a mesma comemoração que Gustagol, atacante do Corinthians, propagou no Brasil.

A partir do minuto 3:10, no vídeo publicado pela TV Palmeiras, é possível acompanhar o último ponto do jogo recreativo e a comemoração de Bolt, Jaílson e Moisés, que formavam um trio. Depois de festejar com os parceiros, o jamaicano chama Deyverson e imita a comemoração que tem origem no jogo online Fortnite, um dos games mais famosos da atualidade.

Curiosamente, no Brasil, quem mais divulgou esta comemoração foi o atacante Gustagol, do Corinthians, fã declarado do jogo. Vale lembrar que o astro francês Antoine Griezzman também faz a dança em suas celebrações. O atacante inclusive comemorou assim os seus gols no título da França na Copa do Mundo.

Logo depois da celebração, Bolt foi repreendido por Deyverson, que conversou com o jamaicano de maneira descontraída e o ensinou outra dança.

Em ação de marketing com a Puma, patrocinadora do atleta e fornecedora de materiais esportivos do Palmeiras, Bolt conheceu a estrutura da Academia de Futebol. Durante a visita, o multicampeão olímpico chegou a declarar que virou “mais um palmeirense”.