Base ganha espaço no treino e Felipão inscreve garotos

Além da evolução do zagueiro Luan, a presença dos garotos das categorias de base do Palmeiras foi a maior novidade do treino do Verdão nesta segunda-feira. Léo Passos, Matheus Neris, Lucas Esteves e Patrick de Lucca trabalharam ao lado dos profissionais.

Patrick de Lucca, inclusive, foi inscrito pelo clube na lista B para o Campeonato Paulista. Diante da Ponte Preta, nesta quarta-feira, ele e Edu Dracena serão as únicas opções de origem para a zaga. O volante Matheus Neris, outro destaque do Sub-20, também foi incluído na relação para o Estadual.

Matheus Teixeira, Esteves, Patrick Carreiro, Gabriel Menino, Aníbal, Veron e Léo Passos são as outras crias da Academia inscritas na lista B. O jovem Vitão também foi a campo nesta segunda-feira, mas se recupera de lesão.

Além do garoto, Luan também está lesionado, Antônio Carlos, suspenso, e Gustavo Gómez, com a seleção paraguaia. Outras opções no elenco, o zagueiro Juninho não está inscrito no Estadual, assim como o lateral Fabiano, que poderia ser improvisado no setor.