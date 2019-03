Em meio a desfalques, Luan avança em recuperação no Palmeiras

Em meio aos problemas enfrentados por Felipão em virtude dos desfalques do Palmeiras para a sequência no Paulistão e Libertadores, a evolução do zagueiro Luan aparece como alento ao treinador. Nesta segunda-feira, o defensor calçou chuteiras e realizou um trabalho físico na Academia de Futebol à parte do grupo, ao lado do jovem Vitão, que também se recupera de lesão.

O garoto do sub-20 sofre com uma fadiga muscular, enquanto o problema de Luan é mais grave. Ele sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda no clássico contra o Santos. A previsão inicial era de um período de quatro a seis semanas afastado dos gramados – 24 dias se passaram.

Para enfrentar a Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, Luiz Felipe Scolari terá apenas Edu Dracena e o garoto Patrick de Lucca como opções na zaga. Além dos dois lesionados, Antônio Carlos, suspenso, e Gustavo Gómez, com a seleção paraguaia, são as outras baixas.

Outras opções no elenco, o zagueiro Juninho não está inscrito no Estadual, assim como o lateral Fabiano, que poderia ser improvisado no setor. O primeiro, inclusive, foi confirmado por Felipão como uma das quatro trocas possíveis para a fase de mata-mata do torneio.