Auxiliar do Palmeiras enaltece Paulinho, mas prega cautela em retorno: "Não vamos nos precipitar"

O auxiliar técnico do Palmeiras, Vítor Castanheira, enalteceu o retorno do atacante Paulinho. Depois de quase dez meses afastado por lesão, o camisa 10 voltou aos gramados no último sábado, no empate em 1 a 1 contra o Santos, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Seguindo as etapas do cronograma de retorno organizado pelo clube, Paulinho foi acionado pela comissão técnica aos 28 minutos do segundo tempo e entrou na vaga de Maurício. Ele foi muito aplaudido e teve seu nome cantado pela torcida presente nas arquibancadas.

O camisa 10, inclusive, teve uma oportunidade de balançar as redes já na reta final. Após bate e rebate na área, o atacante pegou a sobra e bateu de primeira, mas viu a bola passar rente à trave esquerda. A equipe de arbitragem, porém, assinalou impedimento no lance.

Vítor Castanheira, então, elogiou o retorno do atleta, que teve um longo processo de recuperação após uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. Ainda assim, o auxiliar de Abel pregou cautela com a volta do jogador, que precisou passar por duas cirurgias no local.

"É uma satisfação enorme. Não é fácil, pelo calvário que tem passado, estamos todo muito satisfeitos peo retorno dele. Não só a comissão, como os próprios colegas, é muito querido no grupo. A qualidade é evidente. Agora, é um processo. Ele continua nas etapas evolutivas, não vamos nos precipitar. Ele vai nos ajudando mediante o condicionamento que ele tiver", explicou Castanheira.

Antes do duelo de sábado, o último jogo de Paulinho com a camisa alviverde havia sido no dia 4 de julho de 2025, contra o Chelsea, na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

De acordo com dados do Sofascore, Paulinho saiu de campo com 13 ações com a bola no clássico contra o Santos. Ele somou uma finalização, um passe decisivo, 100% dos passes completados (nove de nove) e uma recuperação. O camisa 10 ainda precisa de tempo para se readaptar aos jogos, mas está no caminho certo, segundo Castanheira.

"Ele se sente bem, está extremamente motivado, quer muito ajudar a equipe. Só que temos que entender que foi uma cirurgia delicada. Tem um processo de evolução, está voltando, por isso hoje entrou por alguns minutos. É continuar essa evolução para ele estar cada vez mais preparado para ajudar a equipe", concluiu o auxiliar.

Palmeiras adota cautela em retorno

O Palmeiras segue adotando cautela com Paulinho para evitar qualquer recidiva e promoverá um retorno gradual do atacante, que seguirá em rotina de controle de carga. Segundo Daniel Gonçalves, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), o retorno contra o Santos não garante que o jogador será relacionado com regularidade.

"O fato de ele ser convocado para esse jogo não significa que, a partir de agora, ele será convocado com regularidade. Isso vai depender da progressão de carga, de como ele vai se manifestar quando for utilizado. Jogando um pouco ou não, ele será exigido nos treinamentos durante a semana. Tudo isso vai dando a construção e o arcabouço necessários para o Paulinho suportar a temporada de 2026”, disse o coordenador.

Existe, inclusive, a possibilidade de que o atacante não seja relacionado para o confronto diante do Sporting Cristal-PER, pela quarta rodada da Copa Libertadores, segundo soube a reportagem.

O Palmeiras viaja ao Peru para o duelo da Libertadores já neste domingo. A bola rola nesta terça-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)