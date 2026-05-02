Paulinho relembra período difícil e festeja retorno após nove meses: "Dia marcante"

Após longa espera, a torcida do Palmeiras enfim pôde voltar a ver Paulinho jogar no Allianz Parque. O atacante retornou aos gramados no empate em 1 a 1 contra o Santos neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, após nove meses de recuperação de uma lesão na tíbia.

O atacante relembrou o período complicado de recuperação e celebrou muito o retorno. Devido à uma fratura por estresse na perna direita, o jogador não entrava em campo desde julho do ano passado, quando disputou a Copa do Mundo de Clubes com a camisa alviverde.

"Claro que é um dia marcante, emocionante, marcando minha volta aos jogos depois de um momento muito difícil, foram nove meses de muita luta, resiliência, onde eu precisei buscar apoio, ajuda de todas as maneiras, tanto física como mental. Agradecer ao grupo e a todo o estafe por ter me feito pertencente de alguma forma ao grupo nesse período. É bem complicado ficar fora", disse ao Premiere.

"Cheguei, joguei poucos jogos, o Mundial, mas não estive naquele dia a dia como um atleta normal, e me ajudaram muito nisso. Temos esse período, mês de maio vai ser importante, a parada também, para dar uma desinflamada na perna e no corpo. Quero voltar ao 100% para ajudar o Palmeiras, fazer gols, assistência, e dar títulos, porque o clube merece", acrescentou.

Paulinho foi acionado pela comissão técnica por volta dos 30 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida ao entrar em campo. Ele teve chance de virar o jogo para o Palmeiras e finalizou para fora, mas estava impedido. Aos poucos, irá readquirindo ritmo.

"Jogo competivivo, clássico, é sempre bom jogar esses jogos, e numa volta, claro, é melhor ainda. É recuperar agora e já focar no próximo jogo, porque temos muito pela frente", finalizou o camisa 10.

O Palmeiras de Paulinho, agora, já vira a chave e retoma o foco na Copa Libertadores. O Verdão visita o Sporting Cristal-PER já nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)