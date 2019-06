Autor do gol da vitória, Raphael Veiga celebra feito contra ex-clube

Em uma vitória suada, alcançada apenas durante o segundo tempo, o Palmeiras superou o Athletico-PR na tarde deste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do único gol do confronto disputado no Allianz Parque, o meia Raphael Veiga celebrou o feito diante do clube que defendeu em 2018.

Em uma metade inicial equilibrada, os dois times chegaram de forma consistente ao campo de ataque e o goleiro Weverton precisou trabalhar mais do que costuma nos jogos disputados no Allianz Parque. Na etapa complementar, Raphael Veiga substituiu Lucas Lima e converteu pênalti sofrido por Dudu.

“Fico feliz por jogar e fazer o gol. Tenho muito carinho pelo Athletico-PR, equipe na qual cresci e fiz amigos no ano passado. Mas, hoje, defendo a camisa do Palmeiras. Eu estava confiante e o mínimo que poderia fazer é pegar a bola para bater”, afirmou o jovem meia.

Após uma temporada discreta pelo Palmeiras em 2017, Raphael Veiga foi emprestado ao Athletico-PR em 2018 e fez um ano consistente, marcado pelo título da Copa Sul-Americana. No time paranaense, o meia conviveu com o goleiro Santos, adversário na noite deste sábado.

“Tem os dois lados: ele conhece minha cobrança, mas também sei o jeito que ele pula. O Santos é um grande goleiro. Trabalhamos juntos no ano passado e eu batia muito pênalti com ele. Sei que é um goleiro que espera, então bati no meio e forte para surpreendê-lo”, explicou.

Oficialmente com 19 pontos ganhos, o Palmeiras detém a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Pela nona rodada, a última antes da paralisação para a Copa América, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Avaí às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, novamente no Allianz Parque.