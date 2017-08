Ausência de vices em festa incomoda grupo de oposição palmeirense

O Palmeiras promoveu sua tradicional festa de aniversário na noite da última segunda-feira, em uma casa de shows na Zona Oeste da capital paulista. A ausência de três dos quatro vice-presidentes da gestão encabeçada por Maurício Galiotte no evento causou incômodo ao grupo União Verde e Branca (UVB), de oposição.

Genaro Marino Neto (1º vice-presidente), Victor Fruges (3ª) e José Carlos Tomaselli (4º) não participaram do evento. Todos são aliados do ex-presidente Paulo Nobre e votaram contra a candidatura de Leila Pereira, proprietária da Crefisa/FAM, ao Conselho Deliberativo.

Antonino Jesse Ribeiro (2º) foi o único vice-presidente presente na festa pelo 103º aniversário do Palmeiras. Ao lado de Maurício Galiotte, ele subiu ao palco para homenagear Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, donos das patrocinadoras e eleitos para o Conselho Deliberativo de forma polêmica no último mês de fevereiro.

Por meio de comunicado postado em sua página no Facebook, a União Verde e Branca reprovou as ausências de Genaro Marino Neto, Victor Fruges e José Carlos Tomaselli. O grupo de oposição citou “estranheza e incômodo” pela falta de “importantes quadros da gestão executiva” no evento.

“Acreditamos que há muita coisa a se mudar no Palmeiras e que o ano de 2017 carrega frustrações, mas os representantes eleitos da Sociedade Esportiva Palmeiras têm a obrigação de defender e trabalhar pelas nossas cores, além de representá-la sempre que necessário”, diz a nota da UVB.

Em busca de uma posição oficial do clube presidido por Maurício Galiotte sobre o assunto, a Gazeta Esportiva entrou em contato com a assessoria de imprensa do Palmeiras durante a tarde desta terça-feira e não recebeu resposta até a publicação da matéria.

As visões divergentes em torno da candidatura de Leila Pereira ao Conselho Deliberativo motivaram um afastamento entre Maurício Galiotte e Paulo Nobre. O ex-presidente também não compareceu ao evento que marcou os 103 anos de vida do clube.

Leia o comunicado da União Verde e Branca na íntegra:

Na noite desta segunda-feira, 28 de agosto, pudemos celebrar o aniversário da instituição mais importante de nossas vidas em uma grandiosa festa, repleta de atrações e emocionantes homenagens. Entretanto, um fato nos causou estranheza e incômodo: importantes quadros da gestão executiva do clube não compareceram à festa. Acreditamos que há muita coisa a se mudar no Palmeiras e que o ano de 2017 carrega frustrações, mas os representantes eleitos da Sociedade Esportiva Palmeiras têm a obrigação de defender e trabalhar pelas nossas cores, além de representá-la sempre que necessário. A UVB – União Verde e Branca jamais se furtou de celebrar com seus pares essa data tão importante, mesmo não concordando com os rumos políticos em anos anteriores. O Palmeiras é e sempre será nossa única e sincera obsessão.

Avanti Palmeiras, 103 anos de glórias!