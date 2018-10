Atual líder do Brasileiro, Palmeiras busca título da versão sub-20

Dono da primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também briga pelo título da versão sub-20 do torneio nacional. Defendida pelo atacante Papagaio, com passagem pelo time principal, a equipe de base já se prepara para encarar o Vitória na final.

O primeiro confronto entre Palmeiras e Vitória está marcado para as 21h30 (de Brasília) do dia 18 de outubro, no Estádio Barradão. Como detém a melhor campanha do torneio, o time alviverde decide em casa às 19h15 de 25 de outubro, no Allianz Parque.

“O mais importante para nós é o título. Final é um jogo à parte, diferente do restante do campeonato. Esperamos manter a intensidade, fazer o nosso jogo. Sabemos o que temos de fazer. Queremos esse título, que seria muito importante para valorizar ainda mais o nosso Sub-20”, afirmou Papagaio, artilheiro do torneio com nove gols.

Disputado desde 2015 no formato atual, o Brasileiro Sub-20 reúne os 20 primeiros clubes no ranking da CBF. Com uma vaga na Copa Libertadores da categoria em jogo, o campeão enfrenta o São Paulo, ganhador da Copa do Brasil Sub-20, na Supercopa do Brasil Sub-20.

“Nosso time é muito regular, sempre fazendo grande jogos. Isso nos levou até a final. Serão jogos muito difíceis, o Vitória também é uma equipe muito qualificada. Conheço o Vitória, passei oito anos lá, e sei o que vamos enfrentar”, disse Yan, vice-artilheiro do torneio com sete gols.

O time alviverde construiu uma campanha de sete vitórias, quatro empates e uma derrota no Brasileiro Sub-20. Palmeiras e Vitória duelaram duas vezes pela segunda fase de grupos, com duas vitórias palestrinas – em Salvador, por 3 a 1 e, em Itu, por 2 a 0.