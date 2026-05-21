Atuações do Palmeiras: veja quem foi mal e quem se salvou na derrota para o Cerro

O Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño por 1 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Em uma noite pouco inspirada coletiva e individualmente, o ataque teve destaque negativo, com Flaco López e Jhon Arias cometendo erros e desperdiçando oportunidades.

Jhon Arias foi bastante acionado durante o jogo, mas faltou capricho ao colombiano, que não foi efetivo com a bola no pé. Ele teve duas chances no primeiro tempo e outra na etapa final. Enquanto isso, Flaco López desperdiçou uma oportunidade clara em um cabeceio no fim da partida, após já ter arriscado outras vezes na etapa inicial, com destaque para uma tentativa de bicicleta.

Andreas Pereira, por sua vez, que vinha sendo destaque, não brilhou desta vez. O camisa 8 teve mais liberdade com a formação ao lado de Marlon e Emiliano no meio-campo, mas faltou o toque final para criar jogadas mais claras. Já Emiliano Martínez, que ganhou chance entre os titulares, fez uma partida regular.

Quem se salvou?

Allan voltou a ser titular após cumprir suspensão contra o Cruzeiro. O camisa 40 foi um dos mais lúcidos em campo, apesar de ter errado um passe longo para Arias no primeiro tempo. Apareceu bem nas transições e foi responsável por grande parte da criação do Palmeiras, que, desta vez, não se traduziu em chances efetivas.

Quem também se destacou foi o lateral esquerdo Arthur, que teve boa atuação. Ele recuperou a titularidade após se recuperar de lesão na coxa e tabelou bem pelo lado do campo com o próprio Arias.

Por fim, Paulinho ganhou mais minutos e entrou aos 25 do segundo tempo. O camisa 10 manteve o perfil de buscar o jogo e arriscar jogadas. Cerca de dez minutos após entrar, deu um bom passe próximo à área, mas ninguém conseguiu aproveitar. O atacante ainda busca se firmar e vem ganhando ritmo aos poucos.