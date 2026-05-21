Palmeiras é derrotado pelo Cerro e perde a liderança na Libertadores

O Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño por 1 a 0 na noite desta quarta-feira desperdiçou a chance de carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores e deixou o gramado do do Allianz Parque vaiado pela torcida. Vegetti anotou o único gol do jogo da quinta rodada da fase de grupos da competição.

A derrota coloca um ponto final à sequência de 27 jogos do Palmeiras sem perder como mandante na Libertadores.

Situação da tabela

Com este resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade de 17 jogos na temporada e ainda pode terminar a rodada fora da zona de classificação para as oitavas do torneio continental. O Verdão saiu da liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar, com oito, sendo ultrapassado pelo Cerro Porteño, que soma dez pontos.

Sporting Cristal-PER e Junior Barranquilla-COL se enfrentam nesta rodada. Se vencer, o time peruano chegaria a nove pontos e jogaria a equipe de Abel Ferreira para terceiro lugar. Na última rodada, o Palmeiras mede forças com o Junior, que é o lanterna da chave.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ PALMEIRAS 0 x 1 CERRO PORTEÑO-PAR🔴🔵

🏆 Competição: Copa Libertadores (5ª rodada)

🏟️ Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

📅 Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 21h30 (de Brasília)

👥 Público: 32.873 torcedores

💰 Renda: R$ 2.406.541,03

🟨 Cartões amarelos: Arthur, Andreas Pereira e Gustavo Gómez (Palmeiras); Piris da Motta, Jorge Morel e Guillermo Benítez (Cerro Porteño)

🟥 Cartão vermelho: Nenhum

Arbitragem

Árbitro : Yael Falcon Perez (ARG)

: Yael Falcon Perez (ARG) Assistentes : Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG) VAR: Hector Paletta (ARG)

Gol

⚽ Vegetti, aos 2' do 2°T (Cerro Porteño)

🟢⚪ Palmeiras

Carlos Miguel; Giay (Mauricio), Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Emiliano Martínez (Paulinho); Allan (Luighi), Jhon Arias e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

🔴🔵 Cerro Porteño-PAR

Martín Arias; Fabrício Domínguez, Velázquez e Matías Pérez; Jorge Morel, Piris Da Motta, Cecilio Domínguez (Iturbe) e Chaparro (Guillermo Benítez); Noguera (Jonathan Torres), Klimowicz (César Bobadilla) e Vegetti.

Técnico: Ariel Holan

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Como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira chegada do Palmeiras aconteceu aos quatro minutos. Allan puxou bom contra-ataque e acionou Jhon Arias, que finalizou de dentro da área, mas nas mãos de Martín Arias. Pouco depois, Emi Martínez achou um passe enfiado para Flaco López, mas forte demais. Aos 14, após cobrança de escanteio curto, Andreas lançou a bola na área, e Emiliano Martínez cabeceou com perigo. O Palmeiras quase abriu o placar aos 26.

Flaco López tocou para Jhon Arias, que recebeu de frente para o gol e finalizou para defesa do goleiro, que deu o rebote. Giay ajeitou para Flaco López, mas o argentino carimbou a marcação e desperdiçou a chance. Cerca de cinco minutos depois, Murilo acionou Flaco, e o camisa 42 bateu cruzado, e a bola bateu na trave após desvio de Martín Arias.

Aos 33, o Cerro teve sua melhor chance no jogo. Cecilio Domínguez lançou a bola na área em cobrança de falta, a bola pingou na frente de Carlos Miguel, que fez a defesa e afastou o perigo. Na sequência, Arthur acionou Allan, que finalizou travado para o gol. Aos 43, Carlos Miguel quase se complicou após passe de Murilo, mas Giay afastou na sequência. Nos acréscimos, Flaco arriscou de bicicleta, mas para fora.

Segundo tempo

O Cerro Porteño abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo. Torres recebeu pelo meio, abriu na direita com Domínguez, que tocou para Vegetti concluir para o fundo do gol. Aos dez, quase o time paraguaio fez o segundo. Cecilio Domínguez recebeu pelo alto, dominou e driblou Arthur para finalizar e obrigar Carlos Miguel a espalmar.

O Palmeiras teve a posse de bola no segundo tempo, mas quase não conseguiu criar boas jogadas. Aos 28 minutos, Jhon Arias arriscou em uma finalização fechada e mandou perto da trave do Cerro. Pouco depois, aos 35, Flaco López desperdiçou a chance de empatar. Arias cruzou para o argentino, que subiu livre, mas carimbou o travessão e viu a bola sair pela linha de fundo.

Aos 43, Murilo lançou Gustavo Gómez na área, paraguaio ajeitou para Luighi, que perdeu grande chance. Contudo, logo em seguida, bandeirinha assinalou o impedimento.

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Flamengo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (17ª rodada)

Data e hora: 23 de maio de 2026 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Cerro Porteño

Jogo: Cerro Porteño x Rubio Ñú

Competição: Campeonato Paraguaio (22ª rodada)

Data e hora: 24 de maio de 2026 (domingo), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)