Atuações do Palmeiras: Arias faz o primeiro na Libertadores, e Carlos Miguel dá azar em empate

O Palmeiras ficou no empate por 1 a 1 com o Cerro Porteño na noite da última quarta-feira, pela terceira rodada da Copa Libertadores. A equipe de Abel Ferreira, que vinha de três jogos sem sofrer gols, voltou a ser vazada. Enquanto isso, o ataque foi pouco efetivo, o que fez com que o Verdão saísse apenas com um ponto do Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai.

Jhon Arias foi o responsável por abrir o placar e marcou seu primeiro gol em Libertadores pelo Palmeiras. O colombiano vinha fazendo jogo discreto antes de aproveitar o passe de Allan e balançar a rede de Martín Arias. Seguiu sem muito destaque e foi substituído no segundo tempo.

Allan foi um dos que mais apareceu no ataque. O camisa 40 recebeu bem a instrução de Abel na parada para a reidratação e conseguiu furar a defesa do Cerro. Ele recebeu de Andreas, tabelou com Flaco López e Marlon Freitas e recebeu de volta para cruzar na área e deixar Arias em condição de marcar. Allan ainda ganhou 10 de 12 duelos e acertou todos os quatro dribles que tentou.

Defensivamente, a equipe alviverde fez uma boa partida. Foram raros os momentos de perigo do Cerro Porteño, que deu sorte no empate. Iturbe soltou uma bomba de fora da área e acertou a trave de Carlos Miguel. A bola bateu nas costas do goleiro e morreu no fundo do gol.

O Palmeiras teve chances para voltar à frente do placar, com um cabeceio de Murilo após passe preciso de Andreas Pereira. O meio-campista foi arma importante nas bolas paradas. Contudo, na tentativa de assistência ao zagueiro, viu o camisa 26 cabecear para defesa do goleiro. Mauricio, que entrou no segundo tempo, ficou com o rebote e também desperdiçou.

Marlon Freitas liderou o meio do Palmeiras. O camisa 17 tentou clarear o jogo algumas vezes e, no segundo tempo, com a entrada de Evangelista, foi liberado e criou situação de perigo no ataque.

Situação do Palmeiras na Libertadores

Com esse empate, o Palmeiras perdeu a liderança do Grupo F e caiu para segundo lugar na chave, com cinco pontos, um a menos do que o líder Sporting Cristal-PER. O Cerro Porteño, por sua vez, fica em terceiro lugar, com quatro, enquanto o Junior Barranquilla-COL ocupa a última posição, com apenas um.

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Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro (14ª rodada)

Data e horário: 2 de maio de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)