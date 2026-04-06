Atuações do Palmeiras: Arias é destaque em vitória contra o Bahia

O Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 neste domingo, na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Alviverde aumentou a vantagem para o vice-líder São Paulo para cinco pontos.

Jhon Arias foi o grande destaque do Palmeiras no jogo. O colombiano, que esteve em campo por 60 minutos, fez um golaço para abrir o placar para o Verdão. Além do gol, Arias deu um passe decisivo e acertou 29 de 32 toques tentados (91% de aproveitamento).

Artilheiro do Alviverde no ano, Flaco López não foi muito acionado em campo, mas deu um lindo passe para Jhon marcar. Andreas Pereira, que cobrou o escanteio que originou o segundo gol, foi o principal articulador de jogo do Verdão, com 47 passes.

Marlon Freitas foi destaque por sua ajuda na defesa, com seis recuperações de bola. Na linha defensiva, o jovem Arthur deu conta da missão de substituir Piquerez e contribuiu com nove ações no setor.

Na direita, Giay foi um dos principais responsáveis pela vitória Alviverde, uma vez que evitou um golaço de Everton Ribeiro com um corte em cima da linha do gol. O zagueiro Murilo, com dois duelos no chão ganhos e 12 intervenções defensivas, foi um dos destaques do jogo.

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