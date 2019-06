Ativo nas redes, Marcos começa a acumular polêmicas com ídolos do Palmeiras

Marcos sempre foi um atleta de muita personalidade enquanto defendeu o Palmeiras. Nos últimos meses, porém, as fortes características do ex-goleiro têm feito com que ele entre em conflito com atuais ídolos da torcida alviverde. Após Dudu, o novo problema aconteceu com Fernando Prass.

Marcos usou seu Instagram para defender a Operação Lava Jato da Polícia Federal. Em meio a comentários contrários à sua opinião, o ex-goleiro passou a responder e sugeriu que, quem discordasse, que idolatrasse Prass, tido como eleitor de esquerda. Depois, Marcos apagou o espaço para comentários e até uma de suas postagens a respeito da Lava Jato.

Fernando Prass não demorou a responder: “Direita? Esquerda? Independentemente do lado, o importante é a defesa. Avanti Palmeiras!”, escreveu o camisa 1, junto com imagens que mostram dois pênaltis defendidos contra o Corinthians, em cobranças de Elias (pulando para a direita) e Petros (para a esquerda).

O caso ocorreu pouco depois de outra polêmica de Marcos usando as redes sociais, esta com Dudu. O atacante postou uma foto ao lado de Ademir da Guia, elogiando o Divino por sua representatividade no clube. A polêmica teve início por o camisa 7 ter dito que o ex-atleta é “o maior ídolo da história do clube” e “não corneta os jogadores”.

“Maior ídolo do clube! Um cara muito respeitado por todos. Sempre apoia o clube e nunca corneta jogadores, independente do que aconteça. Sempre uma honra estar ao seu lado”, escreveu Dudu na legenda da foto com Ademir da Guia, sem citar Marcos.

Alguns torcedores, ao verem a postagem, marcaram o perfil de São Marcos. Antes, ele já havia falado que alguns atletas “se escondiam em decisões” após a eliminação do Palmeiras diante do São Paulo, nos pênaltis, no Allianz Parque. Na ocasião, Dudu não cobrou uma das penalidades e isso revoltou parte da torcida.

“Ademir sempre vai ser o maior. Dudu, foco na Libertadores. Palmeiras acima de todos”, escreveu Marcos, em uma imagem com os dizeres “O fraco desce o nível, o ignorante se vinga e o sábio ignora”. Poucos minutos depois, porém, o ídolo apagou a postagem.

