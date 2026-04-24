Arthur valoriza vantagem do Palmeiras na Copa do Brasil, mas cobra: "Poderia ter feito mais"

O Palmeiras saiu do Allianz Parque com uma boa vantagem no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil após vencer o Jacuipense por 3 a 0. O lateral esquerdo Arthur, que começou novamente entre os titulares, celebrou o resultado, mas cobrou mais eficiência da equipe.

"Estou bem tranquilo. Todo mundo me passa confiança no dia a dia, estou bem acostumado já com a ideia do professor Abel. E acho que é só seguir o que eu venho fazendo, trabalhando, que vai estar tudo certo", disse em entrevista ao Amazon Prime Video.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Arthur vem de uma sequência de sete jogos, sendo quatro deles como titular. O jogador foi importante na vitória e sofreu o segundo pênalti convertido por Ramón Sosa. Na visão do jovem, faltou um pouco mais de eficiência para a equipe conquistar um placar mais elástico.

"Acho que faltou um pouquinho de eficiência. 3 a 0 é um placar bom, acho que o importante é vencer, mas acho que poderia ter feito um pouco mais. É igual ao que professor Abel fala: todo jogo é uma final, então não pode deixar nunca o nível cair. Então, acho que é para isso que a gente trabalha. É a essência do nosso treinamento todo dia, não deixar cair", seguiu.

Situação do confronto

Com este resultado, o Verdão joga apenas pelo empate no jogo de volta, marcado para acontecer no dia 13 de maio. A bola rola para Jacuipense e Palmeiras às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Café, em Londrina (PR). A equipe também pode sofrer até uma derrota por dois gols de diferença que segue com a vaga garantida.

Até lá, o Verdão vai virando a chave para a disputa do Brasileiro e da Libertadores.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Red Bull Bragantino x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (13ª rodada)

Data e horário: 26 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

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