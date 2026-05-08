Arthur tem edema na coxa e pode desfalcar o Palmeiras no Brasileirão

O técnico Abel Ferreira pode ter um novo desfalque na lateral esquerda para o jogo com o Remo, pelo Brasileirão. Arthur, titular da posição no Palmeiras, teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação, nesta sexta-feira, e não treinou com o restante do grupo.

Arthur foi titular do Verdão no último compromisso da equipe, na vitória por 2 a 0 diante do Sporting Cristal, pela Copa Libertadores. O jogador iniciou entre os 11 e deixou a partida aos 28 minutos do segundo tempo, para dar lugar a Lucas Evangelista.

Desde as lesões de Piquerez, até então titular absoluto da posição, e Jefté, segunda opção para Abel Ferreira, o jovem Arthur ganhou espaço. Na temporada, ele soma dez jogos como titular, sendo a maioria deles pelo Brasileirão.

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O lateral esquerdo vinha sendo o titular de Abel Ferreira, tomando o lugar inclusive do Jefté, que já retornou do problema na coxa. Apesar do edema, o Palmeiras não confirmou a lesão de Arthur, que será avaliado e pode ser ausência contra o Remo, neste domingo.

Palmeiras no Brasileiro

O Verdão vem de um empate com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa o primeiro lugar da tabela, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado.

Próximo jogo

Remo x Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) 16h

Local: Mangueirão, em Belém