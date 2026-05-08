Piquerez avança em recuperação, e Palmeiras abre preparação para pegar o Remo

Nesta sexta-feira, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol após vitória na Copa Libertadores e iniciou a preparação para enfrentar o Remo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para o jogo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

Como foi o treino?

Na primeira parte do treino, o elenco se revezou em trabalhos simultâneos de construção, saída de bola e marcação em campo reduzido. Depois, todos juntos disputaram um jogo também em campo reduzido.

Piquerez, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo direito para corrigir uma ruptura ligamentar em março, avançou no tratamento. O lateral esquerdo do Verdão fez atividades em campo, separado do restante do grupo.

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No entanto, surgiu outro problema para o técnico Abel Ferreira. O lateral esquerdo Artur, bastante utilizado pelo treinador nos últimos jogos, teve constatado um edema na coxa direita nos exames de reapresentação e permaneceu na parte interna.

O atacante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no início da semana, fez tratamento na parte interna do centro de excelência.

Palmeiras no Brasileirão

O Verdão vem de um empate com o Santos por 1 a 1 , no jogo que marcou a despedida do Allianz Parque, renomeado para Nubank Parque. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa o primeiro lugar da tabela, com 33 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado.