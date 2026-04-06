Arias toma terceiro amarelo e desfalcará o Palmeiras contra o Corinthians

Neste domingo, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1 na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Autor do primeiro gol do Alviverde, o colombiano Jhon Arias recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o duelo contra o Corinthians no próximo domingo.

3️⃣ gols nos últimos 4️⃣ jogos! ⚽ E o de hoje foi um 𝗚𝗢-𝗟𝗔-𝗖̧𝗢! 🔥 pic.twitter.com/r0B7CUjs0c — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 5, 2026

Desfalque de peso

Arias marcou um golaço para o Palmeiras na partida deste domingo. O colombiano tabelou com Flaco López e acertou um chutaço de primeira no ângulo esquerdo de Léo Vieira. No entanto, aos cinco do segundo tempo, Jhon recebeu um cartão amarelo após falta em Kike Olivera.

Portanto, Arias, que já havia sido advertido contra São Paulo e Fluminense, não irá atuar no clássico contra o Corinthians, próximo compromisso da equipe no Brasileirão. A ausência do camisa 11 será um desfalque de peso para Abel Ferreira, uma vez que o colombiano marcou três vezes nos últimos quatro jogos.

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Jogo : Junior Barranquilla x Palmeiras

: Junior Barranquilla x Palmeiras Competição : Copa Libertadores

: Copa Libertadores Data e hora : 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estadio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

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