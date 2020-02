Apresentado, Viña dá camisa do Uruguai a capitão Felipe Melo

O lateral esquerdo Matias Viña foi enfim apresentado oficialmente como reforço da Sociedade Esportiva Palmeiras na tarde desta terça-feira. De maneira inusitada, o capitão Felipe Melo esteve na sala de entrevistas da Academia de Futebol para dar as boas-vindas e trocar de camisa com o uruguaio.

“Muita gente imagina que não gosto de uruguaio, mas não é verdade”, sorriu Felipe Melo, que se disse disposto a dar tapa na cara de uruguaio logo em sua apresentação, em 2017. “Em nome do elenco, quero dar as boas-vindas. Que possa nos ajudar a alcançar nossos objetivos”, acrescentou.

Felipe Melo entregou a camisa do Palmeiras e ganhou uma da seleção uruguaia, ambas devidamente personalizadas. Questionado sobre a antiga declaração de seu novo companheiro, pivô de uma briga contra o Peñarol na Copa Libertadores 2017, Matias Viña tratou de minimizá-la.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Fico contente por ser recebido por um grande jogador. Ocorrem muitos problemas no campo e que ficam no campo. Fora do campo, não tem problema nenhum”, afirmou o lateral da seleção uruguaia. “Fico contente por chegar e recebido por ele”, reiterou.

Felipe Melo à parte, Matias Viña, de 22 anos, se destacou pelo Nacional e assinou contrato com o Palmeiras até o final de 2024. Novo dono da camisa 17, ele concorrerá com Victor Luis e Diogo Barbosa pela posição na equipe titular, além de Lucas Esteves, recentemente promovido ao time principal.

“Estou muito contente e grato ao Palmeiras pela oportunidade. Fui recebido pelos companheiros de uma boa maneira e vi que é uma família. O clube tem um desafio lindo nesse ano e quero dar o melhor de mim para a instituição”, disse o primeiro reforço do Palmeiras para 2020.