Apresentado no Ceará, Prass fala sobre Palmeiras: “Nenhuma saída passa sem arranhão”

Na tarde desta quinta-feira, Fernando Prass foi oficialmente apresentado no Ceará. O goleiro, que passou sete temporadas defendendo o Palmeiras, teve uma saída conturbada e, assim como fez na sua última entrevista coletiva na Academia de Futebol, não escondeu as mágoas com diretoria.

“Fiquei sete anos no Palmeiras. Mas nenhuma saída passa sem arranhão. Quer seja o lado que for, do atleta, do clube. Falei o que tinha de falar. Mas agora tenho que me preocupar com problemas e situação do Ceará”, destacou.

Aos 41 anos, Fernando Prass acredita que a idade não será um problema neste “novo desafio”.

“Sou apaixonado pelo que eu faço. Alguns falam que o trabalho de goleiro é difícil. Adoro fazer o que faço. Tenho saúde, tenho disposição. O jogador, quando chega uma idade, ele tem um período de atuação e não consegue mais. O Ceará, como falei, é um novo desafio”, completou.

Ídolo no Vasco e Palmeiras, Prass vê o Ceará como uma oportunidade de continuar escrevendo sua história.

“Em qualquer lugar do mundo, você fica marcado no clube pelos títulos que conquista. Para marcar o seu nome em um clube, você precisa vencer e eu espero alcançar isso aqui também”, finalizou.

