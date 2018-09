Após suspensão tripla, Deyverson volta a ser opção contra o Sport

Envolvido na disputa de três torneios, o Palmeiras deve entrar em campo com uma formação alternativa para encarar o Sport pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Deyverson, de volta após cumprir uma sequência de suspensões, se juntou ao elenco no sábado e volta a ser opção para o técnico Luiz Felipe Scolari em Recife.

Em alta desde a chegada do experiente treinador gaúcho, Deyverson vem perdendo jogos por indisciplina. De maneira consecutiva, ele desfalcou o Palmeiras nos confrontos com Cruzeiro (semifinal da Copa do Brasil), Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro) e Colo-Colo (quartas de final da Copa Libertadores).

Fora da viagem ao Chile, Deyverson permaneceu trabalhando nas dependências da Academia de Futebol, em São Paulo. O jogador encontrou a delegação palmeirense já em Recife e pode substituir o colombiano Miguel Borja como titular do comando de ataque.

Antes criticado pela torcida, Deyverson cresceu significativamente de produção sob o comando de Luiz Felipe Scolari, que gosta de centroavantes com presença de área. Na gestão do técnico gaúcho, ele contabiliza quatro gols em 10 partidas – em 2018, foram 27 jogos e cinco bolas na rede.

O volante Felipe Melo, suspenso nos confrontos com Cruzeiro (semifinal da Copa do Brasil) e Colo-Colo (quartas de final da Copa Libertadores), também reforça o Palmeiras em Recife. O volante, descansado, deve ser escalado como titular por Felipão.

A partida entre Palmeiras e Sport está marcada para as 18 horas (de Brasília) deste domingo, na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos ganhos, o time alviverde é superado apenas por São Paulo e Internacional. Já a equipe rubro-negra tem apenas 24 pontos e figura no penúltimo lugar.