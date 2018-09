Com reforços, Palmeiras treina no Arruda para jogo contra o Sport

O Palmeiras realizou neste sábado seu primeiro e único treino em Recife antes de enfrentar o Sport, amanhã, na Ilha do Retiro. As principais novidades da equipe foram Luan, Deyverson, Felipe Melo e Guerra, que se juntaram ao grupo.

Luiz Felipe Scolari comandou uma atividade sem a presença da imprensa nesta tarde, no Arruda, estádio do Santa Cruz. A delegação palestrina viajou à Pernambuco no dia seguinte ao jogo contra o Colo-Colo, no Chile, pela Copa Libertadores. Não houve parada em São Paulo.

Assim, o quarteto que treinou na Academia de Futebol neste período chegou a Recife recuperado de seus problemas. Deyverson e Felipe Melo estiveram suspensos para o duelo em Santiago, Luan está recuperado de dores na panturrilha e retorna após uma licença por conta da morte de seu avô, enquanto Guerra finalizou o período de transição física após lesão.

Além destes, os garotos Pedrão, Vitinho e Gabriel Furtado também se juntaram ao grupo no Nordeste. A tendência é que o Palmeiras enfrente o Sport com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima; Hyoran, Willian (Artur) e Deyverson.

Na sequência, todo o elenco viaja direto para Belo Horizonte, onde encara o Cruzeiro pela volta da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, no Mineirão. No Campeonato Brasileiro, o Verdão está em terceiro lugar e a quatro pontos do São Paulo, líder da competição, mas com um jogo a menos.