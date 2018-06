Após Simon admitir erro, Belluzzo promete acionar Justiça

Em 2013, o ex-presidente do Palmeiras Luiz Gonzaga Belluzzo foi condenado a pagar R$ 60 mil a Carlos Eugênio Simon após proferir críticas ao ex-árbitro, que confessou na última segunda-feira ter prejudicado o clube alviverde na derrota para o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2009. Agora, o ex-mandatário promete acionar a Justiça contra o comentarista do canal Fox Sports e pedir ressarcimento do valor gasto com o processo impetrado por Simon na época.

“Vou entrar em um processo contra ele. Já conversei com meus advogados que são muito bons”, avisou Belluzzo, em entrevista à Espn Brasil, nesta terça. “Fiz um empréstimo para pagar (os R$ 60 mil). Paguei, mas vou pedir um ressarcimento agora. Achei a decisão dos juízes precária (na época)”, explicou.

Em jogo válido pela 34ª rodada, o Palmeiras enfrentava o Fluminense, no Estádio do Maracanã. Ainda no primeiro tempo, de cabeça, Obina abriu o placar, mas Simon marcou falta do atacante. Derrotado por 1 a 0, o time alviverde perdeu a liderança para o São Paulo.

O Palmeiras não conseguiu se recuperar e acabou fora até do G4. Já o time do Rio de Janeiro ganhou fôlego em sua tentativa de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo terminou como campeão nacional em 2009.

“O Palmeiras era líder quando jogou com o Fluminense. Se ganha o jogo, teria avançado mais três pontos. Quem esteve no meio do futebol sabe que certos eventos não podem ser avaliados como se fossem um teste econométrico, porque eles têm efeitos emocionais”, ressaltou Belluzzo, que prosseguiu.

“No jogo contra o Sport, desci no vestiário e não só o Muricy estava chateado, como os jogadores estavam muito inconformados. Isso causou um dano emocional, psicológico. Quem viveu o mundo do futebol sabe que isso é muito importante, porque os jogadores se sentem desamparados”, concluiu.

Na última segunda-feira, sentado ao lado de Obina durante um programa da Fox Sports, Simon admitiu ter errado contra o time alviverde. “Não foi escanteio, era tiro de meta”, disse o ex-árbitro, sobre o lance que originou o gol. “Depois, foi cobrado o escanteio, o zagueiro afastou, deu rebote e o Obina fez. Apitei antes. Hoje, assumo que errei. Era tiro de meta, fiquei com a pulga atrás da orelha. O cara dá perigo de gol. Muitas vezes, dá certo. Essa, não”, esclareceu.