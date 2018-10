Após ser decisivo, Bruno Henrique comemora aniversário com esposa

Após ser decisivo na vitória do Palmeiras sobre o Ceará no estádio do Pacaembu com dois gols marcados, o volante Bruno Henrique comemorou o seu aniversário com um jantar acompanhado de sua esposa. O momento rendeu um registro para as redes sociais do jogador, que completou 29 anos no último domingo.

Aniversariante do dia, o meio-campista anotou os dois gols que renderam mais uma vitória do Palmeiras na competição nacional. O primeiro saiu após uma cobrança de pênalti, já o segundo veio através de uma bela finalização de fora da área.

No entanto, nem tudo foi perfeito no domingo do atleta. O capitão do Verdão acabou recebendo um cartão amarelo durante a partida, o que representou a suspensão do atleta par a próxima partida, justamente um duelo decisivo diante do Flamengo pelo Brasileirão.

Contratado no ano passado junto ao Palermo, Bruno Henrique tem feito uma temporada excepcional com a camisa da equipe paulista. Ao todo, o volante, que recebeu a braçadeira de capitão durante a passagem do técnico Roger Machado, atuou em 54 jogos na temporada e já marcou 12 gols.

