Felipão sobre suspensos do Palmeiras: “Parece que tinham lista pronta”

Não foi apenas Alexandre Mattos que colocou em dúvida a arbitragem de Andre Luiz de Freitas Castro neste domingo. Após a vitória do Palmeiras sobre o Ceará, o técnico Luis Felipe Scolari concedeu entrevista coletiva e, contido no início, se soltou durante a conversa com os jornalistas e classificou como “estranha” a atuação da arbitragem.

“Sobre o árbitro, o Alexandre Mattos, já falou”, disse o pentacampeão mundial em sua primeira resposta na entrevista. Ao longo dos outros questionamentos, porém, Scolari acabou entrando no assunto.

“É mesmo?”, disse Felipão ao ser questionado sobre as suspensões de Mayke, Bruno Henrique e Lucas Lima – além do expulso Deyverson. “Ah, não acredito. Só eu perdi? Parece até que tinham lista pronta. Parece que tinha uma lista pronta”.

“Tenho um grupo de trabalho muito bom. Vai prejudicar, sim. Todo mundo sabe. Repito: todo mundo sabe que vai prejudicar. Volto a afirmar: todo mundo sabe. Mas tem outros jogadores com excelente qualidade, confio no meu grupo, e o grupo que a gente colocar em campo vai dar conta do recado”, completou.

O Palmeiras vem de uma sequência de reclamações contra erros claros de arbitragem. Contra o São Paulo, Sidão defendeu com as mãos fora da área o chute de Deyverson e a arbitragem deixou o lance seguir. Já diante do Grêmio, os palestrinos reclamam de dois pênaltis em uma mesma jogada, em cima do atacante Dudu e do zagueiro Luan. Contra o Cruzeiro, também no Pacaembu, o árbitro do duelo marcou pênalti para a Raposa após o zagueiro Gustavo Gómez tocar com a mão na bola fora da área.

“Prejudica porque é o capitão e um dos grandes jogadores da equipe. estranho. Só isso que digo: estranho. O que vou dizer? Jogador não tem marca nenhuma, juiz não marca falta e depois volta. Não dá para entender”

