Após revés em clássico, Fernando Prass vê título “bem mais difícil”

O revés por 1 a 0 diante do Santos, sofrido na noite deste sábado, comprometeu as já escassas chances de título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O goleiro Fernando Prass, um dos poucos atletas do time alviverde a conceder entrevista no Palestra Itália, reconheceu que a situação ficou complicada.

Com 54 pontos, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Mineirão. O Santos tem 47 pontos, seguido pelo Grêmio, que recebe o Fluminense também às 16 horas de domingo. O Palmeiras, com os mesmos 43 pontos, permanece na quarta posição do torneio.

“Se a pontuação nos permitir, e os adversários que estão na frente nos permitirem (brigar pelo título)… Mas é óbvio que fica bem mais difícil agora”, atestou o experiente camisa 1 palmeirense, à espera do resultado do embate entre Cruzeiro e Corinthians.

“Vamos esperar como vai ser o jogo. Se continuar com a mesma diferença… É claro que vai ser um jogo a menos em disputa. E, com uma derrota, fica mais complicada a situação, mas vamos continuar trabalhando sério, com nossos objetivos, o primeiro é estar no G4”, afirmou Prass.

Com o gramado prejudicado pela chuva que atingiu a região do Estádio Palestra Itália, o primeiro tempo foi de poucas emoções. O Palmeiras dominou as ações durante a etapa complementar, mas não aproveitou as oportunidades criadas e acabou vazado por Ricardo Oliveira.

“Foram duas propostas de jogo diferentes. A gente, com a proposta de ter a bola, de marcar em cima, e o Santos com a proposta de contra-ataque. Em termos de situações reais de gol, foi um jogo equilibrado, mas o Santos acabou fazendo o gol, sendo mais eficiente”, analisou Fernando Prass.

Às 21 horas do próximo dia 12 de outubro, uma quinta-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Bahia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torneio nacional será paralisado temporariamente por conta de dois compromissos da Seleção pelas Eliminatórias Sul-Americanas.