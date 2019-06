Após primeiro dia com o elenco, Ramires recebe elogios no Palmeiras

Ramires se apresentou ao Palmeiras há apenas um dia, mas já foi motivo de elogios do elenco. O volante do Verdão realizou avaliações físicas e de fisiologia na parte da manhã de quarta-feira, e trabalhos específicos com bola durante a tarde.

“Contato ainda foi muito pouco. Felizes porque é um grande jogador, que vem para somar. Mais um nesse elenco de grandes atletas e que irá aumentar ainda mais nossa qualidade. Desejar muita sorte para ele e que ele possa mostrar seu futebol aqui conosco”, afirmou Lucas Lima.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Ramires já defendeu Cruzeiro, Benfica, de Portugal, e o Chelsea, da Inglaterra, onde marcou história ao vivenciar a época mais vitoriosa do clube com as conquistas da Liga dos Campeões, da Liga Europa, do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. Pela Seleção Brasileira, além de ter disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014, levantou o troféu da Copa das Confederações de 2009.

Depois de uma folga prolongada, o elenco palestrino voltou aos trabalhos na última segunda-feira e, desde então, tem treinado em dois períodos. O primeiro teste após a pausa de jogos acontece no próximo sábado, contra o Oeste, na Academia de Futebol.