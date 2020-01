Palmeiras vira contra New York City e seca Corinthians por título

O Palmeiras venceu seu primeiro jogo na temporada durante a tarde deste sábado. No Estádio Exploria, o time brasileiro começou em desvantagem contra o New York City, mas contou com atuação decisiva de Willian no segundo tempo para ganhar por 2 a 1.

Com cinco pontos, o Palmeiras assume a liderança da Copa Flórida. Para garantir o título, o time alviverde precisa torcer para que o rival Corinthians faça, no máximo, um ponto contra o Atlético Nacional – o último jogo do torneio começa às 19h30 (de Brasília).

Com a rodagem adquirida na Copa Flórida, o Palmeiras passa a mirar seu primeiro jogo oficial na temporada de 2020. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, na rodada de abertura do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Jogo – O Palmeiras conseguiu chegar de forma consistente ao campo de ataque logo no começo da partida. Gabriel Menino avançou pelo meio com a bola dominada e tocou para Dudu pela direita. O atacante, livre dentro da área, chutou em cima do goleiro Stuver.

O time de Luxemburgo subiu a marcação para pressionar a saída de bola do New York City, que conseguiu sair tocando na maioria das vezes. Em uma jogada perigosa do time norte-americano, Matarrita recebeu nas costas de Marcos Rocha, dominou no peito e chutou cruzado, à esquerda do gol de Weverton.

Aos 46 minutos, pouco depois de Gabriel Menino exigir boa defesa de Stuver em cobrança de falta, o New York City inaugurou o marcador. Jasson passou facilmente por Ramires pela direita e cruzou. De Rosario se antecipou ao improvisado Felipe Melo e cabeceou firme.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Aos 10 minutos da etapa complementar, pouco depois de tomar um susto de Torres, o Palmeiras empatou. De trivela, Gabriel Menino deu belo passe para Lucas Lima pela esquerda. O meia cruzou, Willian tentou completar na primeira trave e a bola terminou nas redes.

Aos 27 minutos do segundo tempo, com os dois times totalmente reformulados, o Palmeiras alcançou a virada. Recém-colocado em campo, Zé Rafael desarmou o zagueiro adversário pela direita e cabeceou para o meio. Willian, de frente para o gol, dominou e definiu com precisão.

O inspirado Willian ainda teve mais uma chance de marcar. Diogo Barbosa recebeu de Alan no meio de campo e tocou para o atacante, que saiu na cara do goleiro adversário e chutou por cima. Sem correr maiores riscos no campo de defesa, o Palmeiras terminou com a vitória.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 NEW YORK CITY

Local: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)

Data: 18 de janeiro de 2020, sábado

Horário: 16h (Brasília)

Árbitro: JJ Bilinski (EUA)

Assistentes: Trent Van Haitsma (EUA) e Albert Escobar (EUA)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Felipe Melo, Raphael Veiga e Zé Rafael (PAL); Jasson e Haak (NYC)

Gols:

PALMEIRAS: Lucas Lima (10 minutos do 2º Tempo) e Willian (27 minutos do 2º Tempo)

NEW YORK CITY: De Rosario (46 minutos do 1º Tempo)

PALMEIRAS: Weverton (Jailson); Marcos Rocha (Mayke), Felipe Melo (Luan), Gustavo Gomez (Pedrão) e Victor Luis (Diogo Barbosa); Gabriel Menino (Patrick de Paula), Bruno Henrique (Ramires, Zé Rafael) e Lucas Lima (Alan); Dudu (Gabriel Veron), Raphael Veiga (Willian) e Luiz Adriano (Wesley)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

NEW YORK CITY: Stuver (Barraza), Tinnerholm (Scally), Chanot (Ibeagha), Callens (Sands), Matarrita (Rocha), Ring (Zelalem), Parks (Haak), Moralez (Jasson, Lansade), Mackay-Steven (Fortune), Mitrita (Torres) e De Rosario (Kapanadze)

Técnico: Ronny Deila