Após polêmica com Felipão, Colômbia poderá usar a Academia de Futebol

No início deste mês, a Federação Colombiana desmentiu declarações do técnico Luiz Felipe Scolari e fez nascer uma polêmica com o treinador. Passados 20 dias do acontecido, os cafeteros analisam a possibilidade de utilizarem a Academia de Futebol durante a disputa da Copa América e, assim, dirigentes colombianos e Felipão poderiam dividir o mesmo espaço.

Em entrevista coletiva no CT Palestrino, o treinador afirmou que “Não continuaram (as conversas com a seleção colombiana), mas parece que eles querem continuar (…) Disse que não iria sair. Parece que a Colômbia não entendeu que não vou sair”.

Poucas horas após a declaração, a entidade sul-americana emitiu um comunicado desmentindo o caso. “A Federação Colombiana de Futebol se permite informar que não está buscando ao treinador Luiz Felipe Scolari para dirigir a seleção nacional. Parabenizamos sua decisão de seguir no Palmeiras, já que aqui não há nenhuma proposta de trabalho”.

A Colômbia está no Grupo B da Copa América. Na primeira fase da competição, os cafeteros enfrentam Argentina, Catar e Paraguai na chave, sendo o duelo contra a seleção convidada no Morumbi, dia 19 de junho. Assim, dirigentes visitaram a Academia de Futebol na última semana para analisar a estrutura palestrina que poderia ser usada para treinos durante parte do torneio.

O encontro com Felipão, porém, não é garantido. O clube analisa a possibilidade de fazer uma excursão durante a pausa de jogos da Copa América, como aconteceu no último ano, durante a Copa do Mundo, quando o Verdão viajou para o Panamá para a disputa de um torneio amistoso.