Após “Paulistinha”, Palmeiras volta a participar de evento da FPF

Insatisfeita com a final do Campeonato Paulista 2018, a diretoria do Palmeiras, encabeçada por Maurício Galiotte, rompeu com a Federação Paulista de Futebol (FPF). Nesta segunda-feira, em um sinal de reaproximação, o clube alviverde voltou a mandar representantes a um evento organizado pela entidade.

A final da edição do ano passado do Estadual, vencida pelo Corinthians, foi marcada pela arbitragem de Marcelo Aparecido, que apitou pênalti de Ralf sobre Dudu e voltou atrás. Revoltado, Galiotte chamou o torneio de “Paulistinha” e decidiu se afastar da FPF.

Nesta segunda-feira, o técnico Mano Menezes e o gerente de futebol Cícero Souza participaram do Conselho Técnico do Campeonato Paulista 2020. O encontro, com representantes dos clubes participantes, serviu para colher opiniões sobre como deve ser a próxima edição do torneio.

Presidente da PFF, Reinaldo Carneiro Bastos recebeu os convidados na sede. Também participaram Mauro Silva, vice da entidade, e Ednilson Corona, presidente da Comissão de Arbitragem, além de Pedro Martins, vice de competições. Lista de inscrições, calendário e arbitragem foram alguns dos temas abordados.

A reaproximação entre Palmeiras e FPF está em curso desde a última festa de aniversário da agremiação alviverde. Na ocasião, o clube presidido por Maurício Galiotte convidou Reinaldo Carneiro Bastos e até Antônio Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras contabiliza 47 pontos, cinco a menos do que o Flamengo, e figura na vice-liderança. Pela 24ª rodada, o time alviverde entra em campo às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira para enfrentar o Santos, no Estádio da Vila Belmiro.