Após fim de tratativas com Almeria, Scarpa sente ganho de confiança

O meia Gustavo Scarpa teve atuação decisiva na goleada sobre o Oeste, aplicada na noite da última quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. Autor do primeiro gol no Pacaembu, o jogador pode enfim se concentrar na temporada pelo Palmeiras, já que as tratativas com o Almeria acabaram.

O clube da Segunda Divisão do futebol espanhol manifestou interesse em contratar Scarpa, que chegou a ser preservado pelo Palmeiras nos primeiros compromissos do ano. Com o fim das negociações, o meia foi escalado por Vanderlei Luxemburgo como titular diante do Oeste de maneira bem-sucedida.

“Infelizmente, perdi alguns jogos por causa de uma situação que surgiu, mas isso faz parte do futebol. Em nenhum momento, deixei de treinar e apareceu a oportunidade de jogar”, disse Scarpa, que abriu a goleada ao converter o pênalti que ele mesmo sofreu.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Pude participar bem da partida, me movimentei bastante e consegui marcar um gol, o que dá mais confiança para a sequência do ano. Nosso time está conhecendo a filosofia de trabalho da nova comissão e melhorando a cada jogo. Acredito que será uma temporada muito boa”, disse Scarpa, artilheiro do time em 2019 com 13 gols ao lado de Dudu.

Com sete pontos ganhos, dois a menos que o Santo André, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do torneio, o time alviverde pega o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.