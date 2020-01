Willian marca três vezes, e Palmeiras atropela o Oeste no Pacaembu

Pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras goleou o Oeste por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio do Pacaembu. O triunfo deixou o Alviverde com sete pontos, dois a menos que o Santo André, que lidera o Grupo B.

Para o confronto, Vanderlei Luxemburgo deu oportunidade a atletas que não vinham sendo titulares. A estratégia deu certo, e os grandes destaques do Verdão foram Gustavo Scarpa e Willian, que ocuparam as vagas de Dudu e Luiz Adriano, respectivamente.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid. Já o Oeste abre a quarta rodada do Paulistão recebendo a Ferroviária no Sábado.

O jogo- O Palmeiras manteve a posse de bola e ditou o ritmo do jogo durante toda a primeira etapa, mas ainda assim teve dificuldades para criar chances claras de gol. As principais foram com chutes de longa distância.

Foi justamente desta forma que os mandantes conseguiram abrir o placar. Após uma bomba de Victor Luiz, o goleiro Caíque França rebateu a bola nos pés de Scarpa, que tentou abrir espaço para finalizar e sofreu o pênalti.

Aos 36 minutos, o camisa 14 finalizou com força no meio para marcar seu primeiro gol na temporada. O Palmeiras seguiu dominando a partida e o primeiro tempo terminou em 1 a 0.

A melhor forma de estrear em 2020: com gol! Se liga aí no pênalti convertido pelo Scarpa pela #CâmeraDoEstagiário! ⚽️1️⃣4️⃣#AvantiPalestra #PALxOES pic.twitter.com/r3mVNdbPvI — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 29, 2020

Segundo tempo:



O aproveitamento ofensivo do Alviverde foi ainda melhor no segundo tempo, e a equipe conseguiu ampliar com três gols de Willian. Na primeira oportunidade, aos 13 minutos, o atacante aproveitou uma bela jogada do garoto Wesley para levantar a bola e finalizar de perna esquerda para o fundo do gol.

Aos 20 minutos, o camisa 29 recebeu um passe de trivela de Marcos Rocha e deu um leve toque na bola para tirar da direção do goleiro do Oeste.

Para concretizar a goleada, Lucas Lima deu uma assistência para Willian, aos 34 minutos, bater no canto e marcar seu terceiro gol na partida, o quarto do Palmeiras.

O que dizer deste 2020 que mal conheço e considero #PACA? Com 3 gols de Willian e 1 de Scarpa, vencemos mais uma e chegamos aos 7 pontos no Paulista! 👊#AvantiPalestra #PALxOES pic.twitter.com/o8tM4NdjaW — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2020

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 0 OESTE

Local: Pacaembu, São Paulo, SP

Data: 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Arbitragem: Édina Alves Batista

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

PÚBLICO: 14.748 pagantes/ 15.409 total

RENDA: R$ 445.227,50

CARTÃO AMARELO:

OESTE: Bruno Bispo, Marlon e Éder Sciola

PALMEIRAS: Zé Rafael

GOLS:

PALMEIRAS: Gustavo Scarpa aos 36 minutos do 1ºT e Willian aos 13, 20 e 34 minutos do 2ºT

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gomez e Victor Luiz; Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima (Raphael Veiga); Gustavo Scarpa (Wesley), Willian e Gabriel Veron

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

OESTE: Caíque França; Éder Sciola, Sidimar (Betinho), Bruno Bispo e Alyson; Mantuan, Matheus Jussa e Mazinho; Marlon, Roberto e João Paulo (Fabrício Oya).

Técnico: Renan Freitas