Após estreia, Hyoran revela que “foi difícil” não estar na lista do Paulista

Fora da lista de inscritos para o Campeonato Paulista, o palmeirense Hyoran enfim fez sua estreia na temporada. Aos 25 minutos do segundo tempo da partida contra o Junior Barranquilla, na última quarta-feira, o meia atacante substituiu Dudu e entrou em campo pela primeira vez no ano.

Após a vitória na estreia da Copa Libertadores, Hyoran não escondeu a felicidade por enfim disputar um jogo, ressaltou a ansiedade para tal momento e declarou que foi difícil não figurar entre os inscritos para a disputa do Paulistão.

“Antes de tudo feliz demais por jogar. Não preciso nem falar que eu queria logo jogar, estava ansioso. Foi difícil não estar na lista do Paulista, mas em nenhum momento me abati. Como eu já falei, foquei na possibilidade de jogar a Libertadores e deu certo. O Felipão confia em mim. Fomos bem e merecemos vencer. É uma estreia, de Libertadores, fora de casa, então a vitória tem que ser valorizada”, afirmou o jogador.

Com Hyoran disputando uma partida, seja como titular ou reserva, o Verdão está invicto há 27 confrontos. Apesar de ser uma “coincidência”, o atleta de 25 anos celebrou a marca e analisou a concorrência dentro do elenco, afirmando que gostaria de ter jogado “muito mais”.

“Eu acho que é muito mais uma coincidência do que qualquer outra coisa. Mas como é uma coisa boa é algo que me deixa feliz. Meus amigos, meus familiares sempre brincam, falam que pro Palmeiras ganhar é só eu jogar. Eu trabalho todos os dias com muita dedicação para mostrar que posso jogar, que posso ajudar, ser titular. Eu queria nesse período ter jogado muito mais, todo jogador quer. Mas sei também que a concorrência existe. Sei do meu potencial e vou continuar me dedicando ao máximo todos os dias”, contou.

