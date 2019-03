Apoiado pela família, Borja vê jogo especial contra time do coração

O centroavante Miguel Borja contou com o apoio de familiares no confronto com o Junior Barranquilla, travado na noite de quarta-feira. Após a estrear na Copa Libertadores com vitória diante do time de coração, o colombiano do Palmeiras contou que a partida disputada no Estádio Metropolitano foi diferente.

“É especial. Minha família esteve aqui, torcendo pelo Palmeiras. Na minha cidade, agora tem muito torcedor do Palmeiras e precisei de todos aqui. Me senti muito feliz, porque o apoio da família é muito importante para desempenhar meu jogo. Tratei de dar tudo em campo”, afirmou Borja ao Fox Sports.

Após atuações sem brilho nas últimas partidas, o centroavante colombiano fez uma exibição consistente na Colômbia e deu trabalho a seus marcadores. Ele foi parado pelo goleiro Viera em uma boa chance para marcar e, nos acréscimos, passou para Marcos Rocha fechar o marcador.

“Sabíamos que o Junior era uma equipe muito forte, porque tem jogadores de muita qualidade. Tínhamos que estar atentos ao que eles tentavam fazer no meio de campo. Tratamos de fazer um jogo inteligente e conseguimos a vitória por isso”, afirmou Borja.

Autor de três gols, o centroavante colombiano é o artilheiro do Palmeiras em 2019, mas perdeu oportunidades incríveis nas últimas partidas. Questionado sobre a cobrança recebida, Borja preferiu destacar o apoio oferecido por elenco e comissão técnica.

“Eu fico tranquilo, porque a confiança que me dá o Felipão e os companheiros é muito importante. Agora, quando a bola não entra, é quando você precisa. Quando estava no (Atlético) Nacional e fazia muitos gols, era uma beleza. Tenho que trabalhar dia a dia e os gols vão voltar. A cobrança faz você melhorar”, afirmou.