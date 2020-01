Wesley estreia em partidas oficiais e ganha moral com Luxemburgo

Em seu primeiro jogo oficial com a camisa do Palmeiras, o atacante Wesley, de 20 anos, participou ativamente da golada por 4 a 0 diante do Oeste. A atuação do garoto, inclusive, rendeu elogios do técnico Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva.

Wesley entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo no lugar de Gustavo Scarpa. Já aos 20 minutos, o atacante recebeu a bola pela ponta-esquerda, driblou o defensor e deu uma boa assistência para Willian.

Ao comentar sobre o garoto, Luxa destaca o perfil driblador: “O Wesley é o jogador do futebol de hoje, tem velocidade, balança o corpo e vai para cima do adversário. Ele joga o adversário para trás, aí você chega com meio-campo e começa a ganhar o campo. Ele é um jogador interessante”.

Com poucas movimentações no mercado da bola, o Palmeiras vê em Wesley uma boa opção para as jogadas individuais. O clube chegou a buscar contratações com essas características, como Michael, por exemplo, mas até o momento segue sem anunciar novos reforços.

