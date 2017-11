Após estrear com Valentim, Antônio Carlos sonha reencontrar Avaí

A goleada por 5 a 1 sobre o Sport, aplicada na noite de quinta-feira, marcou a primeira exibição do zagueiro Antônio Carlos sob o comando do técnico interino Alberto Valentim. Animado com a chance no Campeonato Brasileiro, o defensor sonha com a possibilidade de reencontrar o Avaí, seu ex-clube.

“Quem está no banco tem que estar sempre preparado para entrar sem deixar cair o rendimento da equipe. Acredito que conseguimos fazer o que o professor Alberto pediu e conquistamos uma vitória importante, que nos garantiu na Libertadores do ano que vem”, afirmou Antônio Carlos, que entrou após Edu Dracena sofrer uma pancada no segundo tempo.

Com 60 pontos ganhos, já classificado à fase grupos do torneio continental em 2018, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Avaí às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Ressacada. Pelo time catarinense, Antônio Carlos marcou cinco gols em 92 partidas.

Contratado pelo Palmeiras nesta temporada após passar pela Ponte Preta, Antônio Carlos enfrenta concorrência acirrada para atuar no miolo de zaga palmeirense. Além do experiente Edu Dracena, o defensor de 24 anos de idade compete com Juninho, Luan e Yerry Mina.

“Tenho um respeito muito grande pelo Avaí, a primeira equipe que realmente apostou em mim. Felizmente, teremos o retorno do Mina, que estava com a seleção, mas caso a comissão precise, estou à disposição para dar o meu melhor e buscar mais uma vitória importante para o Palmeiras”, afirmou Antônio Carlos.

Além de Yerry Mina, o técnico interino Alberto Valentim também contará com o retorno do centroavante Miguel Borja, mais um que estava a serviço da seleção colombiana. Já o volante Felipe Melo, suspenso pelo STJD, é desfalque certo em Florianópolis.