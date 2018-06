Após destaque no sub-20, Yan ganha chance de ouro com Roger

Substituto de Keno ou não, fato é que Yan começou a folga pós-Copa com mais espaço no elenco do Palmeiras. Treinando com os profissionais da equipe desde a volta da pausa para o Mundial da Rússia, o jovem jogador foi incluído na lista de relacionados de Roger Machado para a excursão da equipe à América Central.

Integrante do sub-20 do Verdão, o atleta chegou ao Verdão no início de 2017, inicialmente por empréstimo, como compensação pela negociação de Cleiton Xavier. Yan foi adquirido em definitivo pelo Palmeiras em abril de 2018 e assinou contrato com o Palestra até 2023.

A comparação com Keno é, de certa forma, inevitável, já que ambos tem características parecidas. Yan joga tanto de meia-atacante quanto de ponta pelos lados do ataque, e que tem como principais traços, assim como Keno, a habilidade e a velocidade.

O jogador foi artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista sub-20 deste ano, com seis gols anotados, acumulando convocações para as Seleções Brasileiras de base.

Por fim, é com status de jovem promessa que Yan começa a dar seus primeiros passos no elenco principal do Verdão. A grande chance do jogador se firmar será justamente nos amistosos internacionais de preparação para o seguimento da temporada.