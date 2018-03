Apenas derrota inédita na Arena tiraria Palmeiras da semi do Paulistão

Nesta quarta-feira, o Palmeiras tenta confirmar sua classificação para a semifinal do Campeonato Paulista, em duelo contra o Novorizontino, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo de ida terminou 3 a 0 para o Palestra e o Alviverde pode ser derrotado por até dois gols de diferença que ainda irá avançar.

Se a classificação já parecia assegurada pela vantagem, o histórico mostra que a semifinal está ainda mais perto do Palmeiras. Desde a inauguração da Arena palmeirense, em 19 de novembro de 2014, o Verdão nunca foi derrotado por três gols de diferença.

No total, o Maior Campeão do Brasil já perdeu em casa em 17 oportunidades. O placar mais elástico foi 0 x 2, que aconteceu em cinco oportunidades. Em nove, a derrota foi por 0 x 1 e em três por 1 x 2.

Em 100 jogos no Allianz, o Palmeiras soma ainda 66 vitórias e 17 empates. São 185 gols marcados, o que resulta em média de 1,85 por duelo, ou seja, se a média for mantida (arredondando para baixo), o Novorizntino precisaria mandar quatro bolas nas redes.

As duas principais dúvidas do Verdão para o duelo desta quarta-feira, no Allianz Parque estão nos extremos do campo. Willian é o favorito para assumir a vaga de Borja no comando do ataque, com Keno entrando na equipe, enquanto Fernando Prass e Weverton brigam pela titularidade, já que Jailson foi suspenso pelo TJD-SP. A tendência é que o camisa 1 atue.