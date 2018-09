Antônio Carlos valoriza entrega do Palmeiras e vê sorte em gol do Cerro

O Palmeiras vai jogar as quartas de final da Copa Libertadores pela primeira vez desde 2009. A classificação, porém, não veio de forma tranquila como parte dos palestrinos poderiam imaginar, muito por conta da expulsão de Felipe Melo, logo aos três minutos do primeiro tempo. Os atletas, porém, dedicaram a vaga ao camisas 30 e Antônio Carlos preferiu exaltar a raça dos companheiros.

“Esse é um fato que ninguém espera que aconteça. Perdemos o Felipe logo nos primeiros minutos e tivemos que ajustar o esquema dentro de campo para que não ficássemos muito vulneráveis no setor defensivo. O grupo fez um jogo de superação e estão todos de parabéns. Isso é Libertadores”, revelou o zagueiro.

O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño, mas conseguiu sua classificação graças a uma vitória por 2 gols em Assunção. O tento anotado pelos paraguaios veio em chute improvável de Arzamendia, que tentou cruzamento, mas mandou para as redes.

“Conseguimos anular as jogadas adversárias e acabamos tomando um gol num lance de sorte do jogador paraguaio. Mesmo com a desvantagem numérica em campo, criamos chances e poderíamos ter saído de campo com um resultado melhor, mas o que vale é a classificação”, destacou.

A derrota para o Cerro foi a primeira de Antônio Carlos na competição após sete partidas. Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o Colo-Colo, do Chile. O próximo compromisso do Verdão acontece neste domingo, contra a Chapecoense, na Arena Condá, válido pela 22ª rodada do Brasileirão.