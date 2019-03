Juninho busca volta por cima e A. Cabral mira estreia no Palmeiras

O Palmeiras inicia as quartas de final do Campeonato Paulista diante do Novorizontino com duas novidades entre os inscritos. O zagueiro Juninho, em busca da volta por cima, e o centroavante Arthur Cabral, à espera da estreia, serão incluídos pelo técnico Luiz Felipe Scolari no torneio estadual.

Os clubes classificados às quartas de final podem fazer quatro mudanças na lista inicial de 26 inscritos, considerada curta por técnicos e dirigentes. Assim, Felipão selecionou um zagueiro canhoto e, sem o lesionado Deyverson, um centroavante recém-chegado – o treinador não divulgou os atletas que serão cortados.

Contratado pelo Palmeiras em 2017 após se destacar pelo Coritiba, Juninho não convenceu e acabou emprestado ao Atlético-MG em 2018. Cotado para sair novamente, o zagueiro ganhou Felipão durante os treinos na Academia de Futebol e receberá uma chance de mudar sua imagem com a exigente torcida palestrina.

Arthur Cabral, por sua vez, foi contratado pelo Palmeiras após passar pelo Ceará de maneira bem-sucedida e chegou com dores no púbis. Com Borja em fase ruim e Deyverson fora por até três semanas, ele mira a possibilidade de estrear com a camisa alviverde.

Além de Deyverson, o Palmeiras também não deve ter o zagueiro Luan, ainda em processo de transição física após estiramento muscular. Já o atacante Carlos Eduardo chega como dúvida em função de entorse no tornozelo. Para completar, o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez estão com as respectivas seleções.

O primeiro confronto entre Palmeiras e Novorizontino está marcado para as 17 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Como fez melhor campanha na etapa classificatória, a equipe alviverde decide no Pacaembu às 21 horas de terça-feira.