Antônio Carlos minimiza má atuação: “Claro que não temos o tempo ideal”

O desempenho do Palmeiras contra o Botafogo-SP não agradou ao técnico Felipão. Depois da partida, o comandante alviverde afirmou que o Verdão não “jogou com muita qualidade”, apontando o curto período de preparação da equipe como fator para tal.

Nesta quinta-feira, o zagueiro Antônio Carlos reconheceu a performance abaixo da média, mas, assim como o seu treinador, culpou o pouco tempo de pré-temporada para o triunfo magro contra o Botafogo-SP.

“Temos que trabalhar. É normal. Claro que não temos o tempo ideal para descansar, mas é bom também para trabalharmos mais, ainda mais. Precisamos logo encaixar e voltar a jogar o que podemos. Temos um elenco muito forte. A disputa vai ser boa e vai ser para fazer o Palmeiras ainda mais forte”, afirmou o defensor.

Antônio Carlos também contou que o Palmeiras foi superior na partida e, além disso, exaltou as peças componentes do elenco alviverde.

“Fomos bem, superiores. Merecemos a vitória e os três pontos. Claro que tem muita coisa ainda para evoluir e trabalhar. Não temos sequer um mês ainda de trabalho depois das férias. O time se portou bem, manteve um padrão, mesmo com as mudanças. A maioria do elenco já conhece nosso estilo, o que é ótimo”, finalizou.

Líder do Grupo B, com quatro pontos conquistados, o Verdão vai até o Estádio Anacleto Campanella no domingo, às 19h00 (horário de Brasília), para encarar o time do São Caetano.

