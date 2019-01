Felipão reprova atuação do Palmeiras e promete novas mudanças na equipe

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP nesta quarta-feira, no Allianz Parque, mas os pouco mais de 23 mil presentes não deixaram a Arena plenamente satisfeitos com o futebol apresentado pelo Verdão. E entre os descontentes está o técnico Luiz Felipe Scolari.

“Não foi um jogo muito bom. Não jogamos com muita qualidade. É normal, porque tem 20 dias de treino intensivo para podermos ter pernas em situação de qualidade para 15, 20, 30 dias no mínimo. Vamos enfrentar isso, eles sabem, e vamos adaptando a equipe de acordo com o adversário e com o que as pernas vão aguentando”, afirmou o treinador.

O Palmeiras teve oito alterações em sua equipe titular em relação à formação que estreou pelo Campeonato Paulista – empate por 1 a 1 contra o Red Bull, em Campinas, no último domingo. Para o duelo do próximo domingo, contra o São Caetano, às 19h (de Brasília), no Anacleto Campanella, as mudanças em larga escala irão ocorre novamente.

“Para o próximo jogo, vou trocar sete ou oito de novo, até que eu tenha condição física e técnica para dizer que vou jogar muito mais tempo com esse ou aquele outro (time), completou o treinador, que garantiu que Deyverson não estará em campo.

“O Deyverson não vai jogar domingo. Jogou jogo todo. Já tenho time para domingo de acordo com parte física e rendimento de hoje. Vou repetir um ou outro, mas oito ou nove, não. Senão, não aguentam. Se repetir o time, a probabilidade de lesão é muito grande. Farei o que dá para fazer”, finalizou.

