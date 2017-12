Antes de jogo contra o Furacão, Alan passa por ‘batismo’ no Palmeiras

Alan Guimarães, meia de 17 anos e revelação das categorias de base do Palmeiras, foi relacionado pela equipe profissional pela primeira vez neste domingo, quando ficou no banco de reservas na derrota para o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Antes da partida, em que o jovem não participou, Alanzinho passou pelo ‘batismo’ alviverde.

É de lei: se nunca viajou, vai ter que subir na cadeira e se apresentar! O Alan não se livrou dessa 😂

Confira como foi a primeira viagem do meia com o time profissional ➤ https://t.co/8C8x5nr7tv#AvantiPalestra pic.twitter.com/GAx7vc4NZg — SE Palmeiras (@Palmeiras) 3 de dezembro de 2017

‘Alanzinho’ é destaque da equipe sub-17 do Verdão, que foi campeã da Copa do Brasil da categoria na quinta-feira, contra o Corinthians. Na decisão, vencida nos pênaltis, o meia foi o capitão alviverde.

Apontado como “novo Philippe Coutinho” pelo As, Alan tem contrato com o Palmeiras até maio de 2020, e já foi sondado pelo Real Madrid. Especulada em 50 milhões de euros, a multa do atleta é avaliada em cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 76,4 milhões).

Internamente, o Palmeiras está tranquilo e tem a informação de que a negociação com o Real Madrid se trata apenas de especulações. O Verdão tem, inclusive, a confirmação de um representante do clube merengue através de mensagem, de que a equipe espanhola não negocia com o atleta.

Alan está no Palestra Itália desde os 13 anos, tendo passado pelo futsal da equipe, antes de ir definitivamente para o futebol de campo. Camisa 10 da Seleção Brasileira de sua categoria, o atleta é visto como tendo um grande potencial técnico e visão de jogo, mas o clube se preocupa a evolução física do atleta antes de integra-lo ao grupo profissional.

Na Seleção Brasileira Sub-17, eliminada pela Inglaterra na semifinal, o Palmeiras ainda tinha o zagueiro Vitão e o lateral Luan Cândido. Destaque pelo Paraguai, o garoto Aníbal Vega também é cria das categorias de base do Alviverde.