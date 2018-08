Andrés é intimidado por torcedor e deixa festa do Palmeiras

A festa foi de aniversário do Palmeiras, mas houve confusão com um corintiano. Na noite de terça-feira, o Verdão celebrou seu 104º ano de história com um evento para convidados na região da Barra Funda. Entre estes esteve Andrés Sánchez, presidente do Corinthians, que acabou deixando a festa após ser intimidado por torcedores.

Em determinado momento da cerimônia, o mandatário alvinegro foi ao banheiro e torcedores palestrinos aproveitaram para provoca-lo. O vídeo do entrevero se espalhou rapidamente nas redes sociais, onde os palmeirenses já manifestavam insatisfação pela presença de Andres na festa.

O torcedor que inicia a gravação diz a Andrés: “Aí, rapaziada. Manda um abraço aí, Andrés. Nosso maior freguês aqui, veio pagar um pau aqui”. Ao que o presidente do Corinthians rebateu: “Você é um babaca, né!?”.

O clima esquentou quando outro palmeirense tomou as dores: Respeita o cara, seu trouxa. Vai xingar o cara, por quê? Chamou de trouxa. Abaixa o dedo porque você não está no seu lugar. Xingou o cara por que, seu c&%*$?”.

O torcedor foi localizado pelos seguranças e retirado da celebração. Andrés, por vontade própria, também deixou o evento ao lado de Duílio Monteiro Alves. Mais cedo, o presidente o presidente Maurício Galiotte assegurou que os arquirrivais mantêm uma relação cordial, apesar da polêmica final do Campeonato Paulista 2018.