Apostas

Andreas valoriza vitória do Palmeiras fora de casa: "Muito difícil jogar aqui"

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 05/04/2026 às 21:54 • Atualizado 05/04/2026 às 21:54

Neste domingo, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde se isola ainda mais na liderança, agora com cinco pontos de vantagem para o vice-líder São Paulo.

Em entrevista ao Premiere, o meia Andreas Pereira, que cobrou o escanteio que originou o gol da vitória do Verdão, exaltou a vitória palmeirense fora de casa.

"A estrada é muito longa"

"Muito difícil jogar aqui, eles tem muita qualidade. Adversário muito qualificado. Para nós é muito importante essa vitória. Trabalhar firme, com os pés no chão, a gente sabe que a estrada é muito longa", disse o camisa 8.

Maior assistente do Campeonato Brasileiro, com oito passes para gol, Andreas falou sobre o bom momento vivido e elogiou a equipe. "Eu me sinto muito feliz. Tenho que agradecer ao Abel, que me faz à vontade em campo. Me sinto muito à vontade aqui no clube, com meus companheiros também. É muito fácil achar eles em campo", comentou.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Próximo jogo do Palmeiras

  • Jogo: Junior Barranquilla x Palmeiras
  • Competição: Copa Libertadores
  • Data e hora: 8 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estadio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

Conteúdo Patrocinado