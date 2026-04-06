Andreas valoriza vitória do Palmeiras fora de casa: "Muito difícil jogar aqui"

Neste domingo, o Palmeiras venceu o Bahia por 2 a 1, na Fonte Nova, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alviverde se isola ainda mais na liderança, agora com cinco pontos de vantagem para o vice-líder São Paulo.

Em entrevista ao Premiere, o meia Andreas Pereira, que cobrou o escanteio que originou o gol da vitória do Verdão, exaltou a vitória palmeirense fora de casa.

JÁ SABEM, NÉ? SEGUE O LÍDER! 🟢⚪ VENCEMOS MAIS UMA FORA DE CASA, CHEGANDO A 17 VITÓRIAS EM 22 JOGOS NA TEMPORADA, E IGUALAMOS O RECORDE DE RODADAS NA LIDERANÇA DO CAMPEONATO NA ERA DOS PONTOS CORRIDOS! AVANTI, PALESTRA! 💚 🏆 Bahia 1x2 Palmeiras

⚽ Jhon Arias e Santiago Mingo… pic.twitter.com/40Xf51XEWu — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 6, 2026

"A estrada é muito longa"

"Muito difícil jogar aqui, eles tem muita qualidade. Adversário muito qualificado. Para nós é muito importante essa vitória. Trabalhar firme, com os pés no chão, a gente sabe que a estrada é muito longa", disse o camisa 8.

Maior assistente do Campeonato Brasileiro, com oito passes para gol, Andreas falou sobre o bom momento vivido e elogiou a equipe. "Eu me sinto muito feliz. Tenho que agradecer ao Abel, que me faz à vontade em campo. Me sinto muito à vontade aqui no clube, com meus companheiros também. É muito fácil achar eles em campo", comentou.

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