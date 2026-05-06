Análise: Palmeiras faz o necessário para vencer fora de casa e retornar à liderança da Libertadores

O Palmeiras retornou à liderança do Grupo F da Libertadores ao vencer o Sporting Cristal-PER por 2 a 0 na noite da última terça-feira, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER). Após dois empates, a equipe de Abel Ferreira fez o necessário para voltar a São Paulo com três pontos e respirar mais aliviada na competição continental.

No início da rodada, o Verdão era o segundo colocado, com cinco pontos. Agora, ultrapassou o time peruano e assumiu a ponta com oito a duas rodadas do fim da fase de grupos, sendo que disputará ambos os jogos restantes em casa, contra Cerro Porteño e Junior Barranquilla.

Abel Ferreira fez mudança na equipe em relação ao time que entrou em campo no clássico contra o Santos e mostrou reação. O que nos dois últimos jogos foi pesadelo, o Verdão conseguiu corrigir alguns aspectos e fazer um jogo, no geral, tranquilo, apesar de ter sofrido uma pressão inicial.

O Palmeiras poderia ter aberto o placar ainda antes, mas esbarrou ainda na falta de efetividade. Apenas aos 32 minutos do primeiro tempo que Flaco López colocou a bola na rede. Marlon Freitas lançou Arias, que avançou em velocidade até o fundo da área e tocou para o argentino chapar para o fundo do gol e colocar o Verdão na frente, aproveitando o bom momento do jogo.

À frente do placar, a equipe alviverde tomou um susto, mas Carlos Miguel fez boa defesa para evitar a igualdade. O Palmeiras poderia ainda ter ido para o intervalo com vantagem maior. A equipe então retornou para o segundo tempo e fez o 2 a 0 aos quatro minutos. Em outro contra-ataque, Flaco López recebeu pela esquerda e cruzou na área, buscando Sosa. O zagueiro do Sporting Cristal afastou errado, e o paraguaio aproveitou a sobra para ampliar o placar.

Mesmo com pontos a serem aprimorados, o time já mostrou reação ao realizar uma partida na qual conseguiu um equilíbrio entre ataque e defesa, aproveitando oportunidades e controlando defensivamente as tentativas adversárias.

O resultado amplia a sequência invicta do Palmeiras na temporada e alivia a pressão depois do desempenho abaixo apresentado nos dois últimos jogos, principalmente. Após retomar o primeiro lugar na Libertadores, o Verdão já vira a chave para o Brasileiro para defender a ponta e ampliar sua vantagem.

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Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)