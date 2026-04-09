Análise: Palmeiras oscila em estreia da Libertadores, mas reação é ponto positivo para sequência

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores com um empate por 1 a 1 contra o Junior Barranquilla, pela primeira rodada da fase de grupos da competição, em duelo disputado no Estádio Olímpico Jaime Morón León. O início ruim contribuiu para o resultado, mas o desempenho no segundo tempo deixou a sensação de que o time poderia até ter levado os três pontos da Colômbia na viagem de volta para São Paulo.

Se, por um lado, o resultado tem gosto amargo, por outro, a reação vem como um aspecto positivo para a sequência da competição e de toda a temporada. Com o resultado, o Verdão ficou na segunda posição do Grupo F, atrás do Sporting Cristal-PER, que venceu o Cerro Porteño por 1 a 0, e lidera com três pontos.

Palmeiras entra "desligado", sofre e reage

O Palmeiras entrou em campo com a mesma equipe que venceu o Bahia no último fim de semana, ainda sem Vitor Roque e Paulinho, que seguem sob cuidados do Departamento Médico. Mas, sem muito tempo para sentir as más condições do gramado e o desgaste pela sequência de viagens, o Verdão saiu atrás no placar após pênalti marcado com ajuda do VAR.

Mauricio disputou com Rivas, acertou o adversário na área e causou a infração, reconhecida, mas criticada por Abel Ferreira após a partida. Téo Gutierrez converteu e colocou o Junior em vantagem.

Com o gol sofrido logo de início, o Palmeiras sofreu para se achar no jogo. A equipe encontrou dificuldades para se impor no primeiro tempo e enfrentou um adversário mais fresco e intenso. O Palmeiras sofreu com passes errados e apresentou dificuldade para se infiltrar na defesa colombiana. As melhores tentativas foram de fora da área com Marlon Freitas.

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Sosa entra e muda o jogo

O cenário mudou nos 45 minutos finais. Com duas mudanças imediatas: entradas de Sosa e Khellven nos lugares de Mauricio e Arthur, o Palmeiras reagiu e buscou o empate aos nove minutos, com participação de ambos os atletas que saíram do banco de reservas. Khellven lançou para Flaco López, que desviou e deixou Sosa na cara do gol. Ele tirou do goleiro e tocou para o fundo da rede.

A partir de então, o Palmeiras ganhou mais fôlego, controlou o jogo e, apesar de alguns sustos, salvos por Carlos Miguel, foi quem ficou mais perto da vitória. Também saíram do banco de reservas Lucas Evangelista, Luighi e Felipe Anderson. Este último, inclusive, teve chance de marcar.

Mesmo sem conseguir o gol da vitória, a reação na segunda etapa mantém o time aliviado às vésperas do clássico contra o Corinthians, pelo Brasileiro, e reforça o poder de resiliência dos comandados por Abel Ferreira. Contudo, o resultado interrompeu a sequência de cinco vitórias na temporada.

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