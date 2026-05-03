Análise: Palmeiras cria para vencer, mas esbarra em ineficiência e amarga empate

O Palmeiras criou o suficiente para vencer o clássico contra o Santos, como disse o auxiliar Vítor Castanheira, mas esbarrou na ineficiência e saiu de campo com sensações amargas após o empate em 1 a 1 no último sábado, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite ainda marcou o retorno do atacante Paulinho após quase dez meses, o que dá a um Verdão um alento para a sequência da temporada após a lesão de Vitor Roque.

Como foi o jogo?

O auxiliar técnico João Martins, novamente à beira do gramado devido à suspensão de Abel Ferreira, promoveu três mudanças na escalação do Palmeiras. Khellven ganhou a vaga de Giay na lateral para atacar mais o corredor pelo lado direito. Lucas Evangelista fez a volância, dando mais liberdade para Andreas Pereira. Por fim, Mauricio começou jogando no lugar de Allan. No banco, Paulinho enfim retornou aos relacionados.

O clássico começou equilibrado no Allianz Parque, com a posse dividida, mas com o Palmeiras tomando a atitude de pisar mais no campo de ataque e buscar a construção ofensiva. Apesar disso, o time começou um tanto abaixo tecnicamente, errando alguns passes e cedendo contra-ataques ao rival santista, que começou a encontrar espaços principalmente pelos lados, abusando dos cruzamentos.

O Palmeiras, porém, viu o Santos crescer no jogo. O Verdão cometeu uma série de erros no seu próprio campo e, com isso, devolveu a bola ao rival e cedeu muitos espaços, principalmente para transições e aproximações do Santos próximo à pequena área. O Alviverde começou o clássico mais desligado que o adversário e acabou saindo atrás no placar justamente em uma falta de pressão na entrada da área, com Rollheiser acertando chute preciso.

Depois de sofrer o gol, o Palmeiras precisou se soltar mais para buscar o resultado. O Verdão criou ao menos duas boas oportunidades para empatar, ambas saindo dos pés de Marlon Freitas, mas não foi eficiente na conclusão a gol. Arias perdeu a chance mais clara, desperdiçando chute no cara a cara com Gabriel Brazão. Fato é que o time alviverde achou espaços, cresceu na partida e mostrou volume para empatar, mas pecou nas finalizações e saiu de campo sob vaias.

Segundo tempo

O Palmeiras voltou do intervalo com uma mudança para deixar o time mais ofensivo: Allan substituiu Khellven. No entanto, o Verdão retornou sendo pressionado pelo Santos, que empilhou duas grandes oportunidades nos primeiros dez minutos da etapa completementar. Diferente de outros jogos, o que fez a diferença foi a quantidade de duelos perdidos e erros de passe dos donos da casa.

Diante da ineficiência na estratégia ao voltar do intervalo, o Verdão mexeu na equipe novamente, trazendo Sosa para a vaga de Lucas Evangelista. Mas mesmo assim, o Palmeiras conseguiu buscar o empate na base da insistência. Allan, que mudou o panorama do confronto, tramou boa jogada com Andreas Pereira, que cruzou na pequena área. A zaga do Santos não cortou, e Flaco López só completou para o gol.

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O empate inflamou a torcida no Allianz Parque, e o Alviverde partiu para cima do rival em busca do gol da virada. Contudo, o Peixe soube segurar o ímpeto dos donos da casa, ao menos até os 30 minutos do segundo tempo. Depois disso, o Alviverde voltou a pressionar o Peixe e, novamente na base da insistência e da pressão, quase virou o jogo já nos acréscimos, com chute de Allan desviado em Arias. O árbitro, porém, anulou o gol após um toque no braço do colombiano.

No fim das contas, a persistência do Palmeiras foi o suficiente para levar um ponto do clássico, mas a ineficiência do time em frente ao gol impediu que a equipe saísse com mais dois pontos na bagagem. Em suma, o Verdão se destacou pela postura de buscar o resultado até o fim, mas deve ligar o alerta com a falta de eficácia.

Situação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)