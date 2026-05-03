Auxiliar valoriza persistência, mas lamenta empate do Palmeiras: "Criamos o suficiente para ganhar"

O auxiliar técnico Vítor Castanheira valorizou a persistência do Palmeiras em buscar o empate em 1 a 1 contra o Santos na noite deste sábado, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão saiu atrás no placar, mas conseguiu igualar com gol de Flaco López no segundo tempo.

O Palmeiras poderia ter saído de campo com a vitória, mas parou na ineficiência - pelo menos foi o que analisou Castanheira. O Alviverde desperdiçou ao menos duas oportunidades claras de gol, as duas com Arias ainda no primeiro tempo. Em uma delas, o colombiano ficou cara a cara com Brazão, mas o goleiro do Santos levou a melhor.

"É preciso corrigir [a ineficiência], não tem outra forma que não o treino. Mas sabemos como é o futebol, há dias que vamos estar mais assertivos e outros não. Há dias em que vamos precisar de cinco, seis oportunidades para fazer um gol, e vai haver jogos em que faremos com uma oportunidade. A verdade é que criamos o suficiente para ganhar o jogo, fizemos um, mas acabou por não contar, e seguir em frente. Não ha outra forma com esse calendário. Não conseguimos, próximo jogo. É isso que temos que mentalizar", afirmou o auxiliar.

Em diversos momentos do clássico, foi possível observar os jogadores do Palmeiras em posições 'alternativas' no campo, com Arias caindo mais pelo lado esquerdo e Andreas Pereira mais próximo da área. Castanheira, então, explicou o motivo por trás da movimentação alviverde.

"Em relação ao posicionamento, hoje, vimos os jogadores a tentar fugir do encaixe do adversário. Tentamos que levassem os adversários para posicionamentos desconfortáveis, o encaixe era evidente e na perseguição, então muitas vezes precisaram sair da posição para criar esse desconforto no adversário. Tentar que viesse para zonas interiores para poder abrir espaço e outros jogadores se infiltrarem. Foi uma questão estratégica, tentamos de ter um jogador mais por dentro, para tirar os jogadores da última linha defensiva do Santos para abrir mais espaços", explicou.

O auxiliar da comissão técnica de Abel também comentou a fragilidade defensiva do Palmeiras à qual a equipe se expôs para buscar o empate na etapa complementar.

"É um fato se olharmos na segunda parte. O time naturalmente teve que arriscar mais, correr riscos, porque queria virar o jogo, e ao correr esse risco, vai permitir espaços para o adversário transitar. A equipe reagiu rápido. Naturalmente, ao fugir desses encaixes, e quando o último passe não entra e o rival consegue recuperar, permitimos a transição, mas se olharmos, o Santos conseguiu sair uma vez ou outra, mas em termos de término de jogadas, o time acabou por se compor bem nesse aspecto", disse.

Castanheira justifica mudanças

Vítor Castanheira, por fim, também justificou as mudanças na escalação alviverde para o clássico. O Verdão entrou em campo com três mudanças, deixando Allan, Sosa e Giay no banco para as entradas de Khellven, Lucas Evangelista e Mauricio.

"O Allan e o Sosa, logicamente não tem como, temos que ter muito cuidado com a gestão dos jogadores, e temos que fazer, porque não há folga, [os jogos] são sempre seguidos, temos que ter muito cuidado nessa gestão. O Emi é um jogador que tem estado bem, que dá energia quando entra, o Luis também, e foi o que buscamos hoje, buscar a virada com esses jogadores de energia. Estamos satisfeitos com o rendimento deles. Tentamos tudo, fomos persistentes até o fim, mas infelizmente a bola acabou não entrando. É o que é, continuar, não há tempo para olhar para trás", afirmou.

Agora, o Palmeiras já vira a chave para a Libertadores, na qual enfrentará o Sporting Cristal-PER nesta terça-feira. A bola rola às 19h (de Brasília), no gramado do Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER).

Acompanhe a coletiva ao vivo de Vítor Castanheira 🎙️ ➤ https://t.co/70DkKrxdB9 pic.twitter.com/dOpnr1vECb — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 3, 2026

Stuação na tabela

O resultado não foi dos melhores para o Palmeiras. O Verdão chegou aos 33 pontos e granatiu a liderança por mais uma rodada, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir em caso de vitória do Flamengo, que recebe o Vasco neste domingo.

Próximos jogos do Palmeiras

Sporting-Cristal-PER x Palmeiras (quarta rodada da Copa Libertadores)

Data e horário: 05/05 (terça-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)

Remo x Palmeiras (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Baenão, em Belém (PA)